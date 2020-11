Maarja-Liis Ilus naaseb lavale: väga vähe tõesti, kui ma mõne kontserdi annan 

Veel oli saates külas ansambel Noorkuu ning Hanna-Liina Võsa. Koos minnakse 13. detsembril väikesele jõulutuurile. Martti Meumers rõhutas, et kuigi Maarja Liis jõulutunnet veel ei tunne on ansambel Noorkuu jõuludeks alati valmis. "Meile on see sisse kodeeritud ja ühed jõulud ei tule naljalt ilma kontsertideta," sõnas ta ja mainis, et kui nad vahepeal ei tee midagi, siis jõulude ajaks putitavad end jälle üles.