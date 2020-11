Jaanus Nõgisto: kui Urmas Alender oleks elus, teeksime koos tööd 

Nõgisto tunneb, et Urmas Alendri kõige suurem traagika on see, et tal pole oma kodu. „Inimene elab 40 aastat Eestis ning tema ainuke kodu on vanemate väike kahetoaline korter. Kui ta tegeles oma põhitööga, polnud tal peaaegu üldse kodu – elas 10 ruutmeetrises toas Odra tänaval oma vanaema korteris. Tollal teenisime normaalset raha, aga kodu endale selle eest tekitada polnud võimalik. Ta ei saanud sellega kunagi lõpuni hakkama."

"Rein Rannap pööras kogu selle süsteemi, kuidas laulja rockbändis peaks laulma ja käituma, pea peale ning see on tema suurim teene Eesti muusikale," tunnistas muusik ja lisas, et kui ansamblis oli keegi, kellele tehti pidevalt liiga, siis oli see Urmas Alender. "Nii Rein Rannap, mina, Margus Kappel kui ka Igor Garšnek nõudsime temalt midagi üliinimlikku. Me oleks pidanud tollel hetkel andma endale aru, et tal puuduvad teatud muusikalised eeldused teha seda, kuhu me aeg-ajalt jõudsime. Ma ei mäleta, et me oleks kunagi teda tänanud selle eest."