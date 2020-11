„PUUDUTA MIND“ | Psühhoterapeut selgitab: kõigil on peas prussakad - eelarvamused, solvangud, viha, kapriisid, neuroosid 

Zande sõnul on ka väga võimalik, et osa reaktsioonist ümbritsevate inimeste suhtes on päritud või kopeeritud mõnelt eeskujult – emalt, isalt, vanaemalt või teiselt lähedalt inimeselt, kes on sulle suurt mõju avaldanud.

Pea pausi ja vaata, mis toimub reaalsuses: inimesed seisavad järjekorras ja barista töötab aeglaselt. Kohvi saamiseks läheb sul viisteist minutit. Mõtle korraks, kas sul on praegu nii palju aega? Kui on, siis seisa edasi, kui ei ole – ära mine närvi, vaid mujale. Elu on selline. Küsi endalt: „Kuidas ma saan seda olukorda muuta, kas saan järjekorda mõjutada?“ Ei saa.

“Just nii! Järjekord on ja kõik. Järjekord võib olla hea teadvustamisharjutus – ole selles hetkes ja jälgi olukorda, kirjelda seda, ole sellest huvitatud, ära püüa seda hinnata, muuta, mõjutada. Lihtsalt aktsepteeri seda sellisena nagu see on,” soovitab ta proovida, kui järjekorras seismine närvi ajab.

Jah, mõnikord ei saa kohvi kohe, kui soovid, mõnikord tahavad ka teised seda. Ja täna hommikul on just selline olukord . „Nii see on ...“ Inimesed elavad erinevalt, kõik ei tegutse ühtemoodi ja just niimoodi nagu sina tahaksid. Peatu ja mõtle, kas teine inimene on tõesti alati idioot nagu sa ütled? Kuidas on tegelikult? Ta valmistab kohvi.

Kas autojuht, kes sõitis sulle ettearvamatult teele ette, on idioot või on ta siiski samasugune inimene nagu sina? Võib-olla jäi ta mõttesse või vaatab teisele poole või räägib väikese lapsega, kes on barankad autosse laiali puistanud. Põhjuseid võib olla igasuguseid. Kas olukorda muudab sinu karjumine, tuututamine, raevutsemine? Muidugi mitte. Ja lõppude lõpuks – kumb teist käitub sel hetkel ebaadekvaatselt?

"Viha kui emotsioon on iseenesest hea ja vajalik, kuid agressioon viha väljendusviisina on mõttetu. Talu oma viha. Kiiduväärne on see, et oled endaga sihikindlalt töötades juba õppinud seda nägema,” toob Zande välja.