KUULA | Planeet avaldas uue singli, milles lööb kaasa ka tuntud Eesti näitleja 

Muusik kinnitas, et sai loo „Kaaluta olek“ sõnade ning muusika jaoks inspiratsiooni nii Prodigy loomingust, Arthur C. Clarke-i kosmoseodüsseia ulmenovellide triloogiast kui ka 60-70ndatel aastatel jooksnud telesarjast „Star Trek“. „Tahtsin pakkuda sellist lugu, mida keegi ei oskaks oodata, kasutades oma teksti lugemiseks kõigile eestlastele tuttavat telehäält.“

Planeedi uus album, mis jõuab kuulajate ette detsembris, koosneb valdavalt instrumentaalpaladest. „Olen proovinud oma loomingut seada nii, et see viib kuulaja kosmilisele rännakule,“ tõdes produtsent ja kinnitas, et albumil on paar lugu, mis viivad nostalgitsedes tagasi debüütalbumi „Ajamasin“ aega. „Enamus lugudest siiski on veidi uuemas kuues, sest kaheksa aastaga olen oma loomingus arengu teinud ja proovinud uusi asju.“