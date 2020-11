Obama tunnistab memuaarides suuri abieluprobleeme 

Michelle Obama mälestusteraamat „Becoming“ („Minu lugu“) oli 2018. aasta edukamaid teoseid, kuid Barackil on oma abikaasa ees juba väike edumaa. Teisipäeval ilmunud ligi 770-leheküljelist uudisteost – mis on autori kolmas mälestusteraamat – müüdi New York Posti teatel esimese ööpäevaga 887 000 eksemplari, endise esileedi oma samas ajavahemikus 725 000.