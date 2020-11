Kuidas jääb laulmisega? „Kuldvillaku“ tšempion Epp Kõiv: töökoht avalikus sektoris on koroona ajal turvaline 

Hittlooga "Linn on minu" tuntuks saanud Epp Kõiv töötab praegu hoopis kaitseväes riigiametnikuna. Reikop uuris naiselt, kuidas tal laulmine edendab. "Ma ei edenda seda, olen hobilaulik. Mul ei ole kunagi olnud soovi teha seda tööna. Ma olen avaliku sektori töötaja, mis on koorona ajal hea turvaline koht, kus olla," ütles naine muiates.

Kõivu sõnul mängib sõpradega aeg-ajalt mälumänge, aga professionaal ta kindlasti pole. "Mulle meeldib mälumänge mängida, aga ma ei ole regulaarne harrastaja." Naine lisas, et entsüklopeediaid ta pähe ei tuubi. "Mulle peab huvi pakkuma see, mille kohta ma uurin."

Kõiv ütles, et temalt küsitakse tihti, millises valdkonnas tema teadmised kõige paremad on. "Seda ei oska ma öelda, aga tean, et loodus on minu kõige nõrgem külg."