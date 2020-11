LUULUD, DEMENTSUS ... Michael J. Fox loobub masendavate sümptomite tõttu näitlemisest 

Kanada päritolu USA staari ("Tagasi tulevikku" triloogia, "Spin City")) neljandad memuaarid kannavad pealkirja “No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality" ("Tulevikule pole võrdset: optimist surelikkust vaagimas"). Michael (59) tõdeb, et see on tal juba teine kord näitlemisest taanduda. "See võib veel muutuda, sest kõik muutub. Aga kui see jääb mu näitlejakarjääri lõpuks, siis olgu nii."