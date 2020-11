Biseksuaalne šamaan kavatseb Norra printsessi kosida 

Kolme tütre ema Märtha Louise (49) šokeeris poolteist aastat tagasi Norra üldsust, kuulutades, et tema uus kallim on Los Angelese staaršamaan Durek. Nüüd on parasjagu Norras elav kõmupaar andnud ajakirjale Vanity Fair intervjuu. Osa sellest on pärit juba eelmise aasta suvest, osa koroonapandeemia ajast, vahendab Iltalehti.

Intervjuust ei jää kahtlust: biseksuaalsel šamaanil on kavas oma südamedaamile abieluettepanek teha. Verrett paljastas, et pidi juba veebruaris Märtha Louise'i kosima. Nad olid koos printsessi tütarde Maudi (16), Leah' (14) ja Emmaga (11) Hawaiil puhkamas, kaasas oli ka Dureki õde Angelina ja teised sugulased.

Verrett rääkis Vanity Fairile, et oli Märtha Louise'i vanematelt, kuningas Haraldilt ja kuninganna Sonjalt oma kosjaplaanile õnnistust palunud. Siis aga mõistnud Durek, et ajastus on abieluettepaneku tegemiseks vale: detsembris oli Märtha Louise'i eksabikaasa Ari Behn vabasurma läinud. Perel oli leinaaeg.

Märtha Louise omakorda andis intervjuus mõista, et tema vanemad pole väimehega päris rahul. "Enne Durekit muretses ema, et mul polnud kolm aastat kavaleri olnud. Kui rääkisin, et mul on nüüd kallim, ja ema küsis, kes see on ..." Printsess jättis ema reaktsiooni täpsustamata, kuid märkis, et USAs ollakse märksa vabameelsemad kui Norras. "Šamaani seltsis olemist peetakse siin tõeliselt äärmuslikuks."