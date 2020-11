Eurovisioni toimumiseks on laual neli võimalust 

„Eesti laulu“ peaprodutsent Tomi Rahula on Õhtulehele öelnud, et nad ei mõtle praegu veel Eurovisioni peale, sest see on ajaliselt veel nii kaugel. Kindel on aga see, et lauluvõistlus toimub ja Eesti osaleb seal. „Eks kui üritus hakkab lähemale tulema, näeme, mis olukord maailmas valitseb. Tänase seisuga saaksime kohale minna. Hollandis on küll karantiininõuded, aga need ei tundu nii drastilised.“