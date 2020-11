GALERII | Roman "Vanaisa" Neimanni fotoraamatu esitlusel oli kohal ekstreemne seltskond 

Neimanni fotoraamatus "Holy Shit Moments by Vanaisa" saab näha hetki, mille ta on oma kaamera ette püüdnud viimase viie aasta jooksul. Miks aga just maimukesele selline nimi? “Meil kõigil on olukordi, mis panevad hüüatama “HOLY SHIT" (inglise k. püha pask – toim.). Sellised hetked elus on ainulaadsed. Usun, et igaüks, kes neid fotosid vaatab, leiab sealt oma holy shit momendi,” arutleb mees.