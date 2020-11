President Kersti Kaljulaid annetas peene kleidi heategevusele 

"500 Kleiti on väga tänulik ja õnnelik, et Vabariigi President Kersti Kaljulaid annetas meie väikesele heategevuslikule oksjonile 2018. aastal ÜRO peaassambleel kantud kauni ja põhjamaise Iris Janvier kleidi," kirjutavad oksjoni algatajad Facebookis.

"See on tõesti imeline, kuhu viimased kolm nädalat on meid üheskoos toonud, sõbrad! Siit edasi on veel küllaga tööd, enne kui me mammograafini jõuame, aga käärime käised üles ja tegutseme edasi! Aitäh, et meile kaasa elate ja toetate – teie kirjad ja sõnumid annavad iga päev jõudu edasi tegutsemiseks," lisasid oksjoniga seotud naised oma postituses.