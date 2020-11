Bookeri auhinna võitis alkohooliku poja lugu 

Võiduromaani kaanefoto. Foto: AP/Scanpix

The Guardiani teatel on Stuart James Kelmani (1994) järel teine šotlane, kes on 50 000 naela suuruse kirjandusauhinna võitnud. Küpses eas kirjanikukutse leidnud Stuart nimetab Kelmani romaani „How Late It Was, How Late“ elumuutvaks. „Nägin esimest korda raamatu lehekülgedel oma rahvast, oma dialekti.“