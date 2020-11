LÕPUKS KOHAL! Airi Vipulkumar Kansar pääses viimaks perega Indiast koju 

„Mul on isegi natuke kahju lahkuda. Sellest on mu kodu saanud. Nii hea mõnus on siin Indias olla, kuid loodame, et oleme sel pühapäeval juba kenasti Eesti kodus,“ ütleb Airi nüüd Kroonikale, et peagi ollakse kodumaal.

Kõigepealt suunduvad nad 21. novembril siselennuga New Delhisse, 22. novembri öösel stardivad Indiast Air France’iga Pariisi, sealt Helsingisse ja lõpuks Tallinna. Pariisist Helsingi lennu peale jõudmiseks on Airi sõnul vaja ülikiiresti tegutseda, sest lendude vahe on esimese lennu kellaaja hilisemaks muutmisega kahanenud väga väikeseks.

Päevi Indias veedeti erinevalt – vahel sõideti riigis ringi, kuid enamasti oldi kodused. Kui oli soov välja minna, sai alati oma õue peal ringi liikuda. „Eks siingi ole laste ja majapidamistöödega tegemist. Mina teen hommikuti joogat ja kaks korda päevas pikemalt kiirkõndi. Kui on liiga palav, siis jalutan, aga kui on pilvisem või tuulisem, siis jooksen. See mõjub hästi nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele,“ ütles Airi oktoobris Õhtulehele.