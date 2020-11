Airi Vipulkumar Kansar pääseb lõpuks perega Indiast koju: mul on isegi natuke kahju lahkuda 

Airi läks koos abikaasa Vipuli, tütar Adrika ning poegade Aryani ja Ragnariga 3. jaanuaril Indiasse abikaasa perele külla. Eestisse pidid nad naasma 30. märtsil, ent Finnair tühistas selle lennu. Järgmine lend pidid toimuma 20. aprillil, kuid ka see tühistati. Oktoobris ütles Airi Õhtulehele, et vaatavad, kas nende 13. lend lõpuks toimub või mmitte.

"Mul on isegi natuke kahju lahkuda. Sellest on mu kodu saanud. Nii hea mõnus on siin Indias olla, kuid loodame, et oleme sel pühapäeval juba kenasti Eesti kodus," ütleb Airi nüüd Kroonikale, et peagi ollakse kodumaal.