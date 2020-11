Silvia Ilvese uus kallim Marcel: saan tema lastega väga hästi läbi  

Kuigi Silvia püüab küsimusest osavalt kõrvale puigelda, survestavad saatejuhid veelgi ning küsivad otse: „Kus Marcel on praegu?“. Silvia puhkeb taas naerma ning tunnistab siis: „Ta on mu kõrval.“.

Saatejuhid küsivad Marcelilt, kas mehel on Silvia juures ka sokisahtel juba. „Tegelikult on see vist sokikarp, kui ma ei eksi,“ tunnistab Marcel. Samuti uurib saatemeeskond, kuidas Marcel Silvia lastega läbi saab. „Mina saan nendega väga hästi läbi. Olen isegi suurest perest,“ tõdeb muusik, et probleeme ei ole.