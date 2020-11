PÖFFi-RADAR | 2. nädal – naljaga on väga-väga sandisti, aga Iraan teeb ikka häid filme

Kohati üsna naljakas, kohati väga traagiline, aga üldiselt tore film inimestest, kes üritavad kõigest sihikindla jõena läbi ujuda. Inimesed surevad, põgenevad ja nii edasi, aga mõned on niisama. Ja maalivad muudkui silte. Ilmselt seni parim II maailmasõja film Baltimaades.



Mõnumeeter: kaks ilusat daami paljastavad end Ansisele. Ühega ei oska ta midagi peale hakata, teisest teeb maali, kus rinnad on tehtud kubistlikus stiilis.

Valumeeter: sõda on, noh, inimesi lastakse maha.

Ajumeeter: nalja saab, mõelda saab ka natuke. Aga muus osas lihtne.



"Rattur" - Iirimaa, Belgia, Luksemburg



Mul oli keskkoolis klassivend Ants, kes oli toona üks vingemaid noori rattureid Eestis. Ühe klassi ajal oli ta kuid Prantsusmaal laagris, kuskohast ta tagasi tuli ja teatas, et talle aitab, sest ta ei taha endast mingit robotit teha lasta. Olid sellised ajad lihtsalt. Rattur räägib 98. aasta Tour de France’st, kus esimesed etapid peeti Iirimaal.

Peategelane on suure staari lahtivedaja ja dopingut paneb kogu tiim ja mõnuga. Ilmselt olid toonasel ajal ainsad, kes dopingust midagi ei kuulnud ega näinud Eesti suured velosangarid.



Näidatakse:

* veredopingu manustamist

* öösel paanikas ärkamist, sest veri on nii paks, et süda ei taha enam lüüa

* nälgimist ja buliimiat

* hirmu enda tuleviku üle

* enesepiinamist



Ehk tõeliselt tore film, mida näidata lapsele, kellel tõesti tuleb mõte hakata rattaga sõitma. Samal ajal on film tehtud armsalt odavalt, sest velotonis sõidab filmi Touril mõnikümmend sõitjat. Publikut on ka raja ääres üsna napilt. Film kulgeb nagu rattasõit, trass on ees ja sellest mööda ei minda.



Mõnumeeter: peategelasel on romanss tuuriarstiga, midagi ei näe.

Valumeeter: süstitakse, kukutakse, kakeldakse.

Ajumeeter: kuidas küll meie velosangarid mitte millestki endiselt ei tea?



"Soovide nimekiri" - Hispaania



Kuna eelmised õhtud kulgesid karmi piinamise ja koleduste tähe all (filmilinal ikka), siis üsna täidetud Coca Cola Plaza saalis tuli linale päikeseline naistekomöödia Hispaaniast, mille peategelased olid küll vähihaiged (kaks kolmest), kuid muidu lubati helget ja rõõmsat filmi.



Ma ei olnud absoluutselt valmis selleks, mis järgnema hakkas. Samamoodi hämmastas mind kobarkino kokamasin, kus tavajooki tundus eriti vingelt lahjendatult olevat. Aga selle korvamiseks olid hispaanlased vindi NIIIIIII üle keeranud.

Õnnetud vähihaiged läksid furgooniga reisile nagu naksitrallid. Välja arvatud, et need naksitrallid olid vingelt rikkad, sest muidugi on Lääne filmides halvad asjad alati rikastel inimestel. Tehti tobedaid romantilisi asju, suudeldi suvalises linnas suvalist inimest, kes osutus järgmises linnas musklis surfiõpetajaks. Siis leiti suvaline kelner, kellesse ära armuti. Pahad korrumpeerunud politseinikud olid tegelikult head politseinikud ja lõpp oli ka filmil nii roosamanna, et kui uskusin, et enam roosamaks minna ei saa, siis siin filmis saadi ja mindi veel rohkem roosaks. Saal oli naisi täis, neile vist meeldis.



Mõnumeeter: mm, pigem ei.

Valumeeter: ühele rassistist naisele kukkus veinipudel pähe. Läbiti keemiaravi.

Ajumeeter: kui te olete harjunud Mika muusikaga ja romantiliste komöödiatega, siis ei juhtu midagi. Muus osas võib kõrbema hakata.



"Sõna sõna vastu" – Portugal



Ibeeria poolsaare väherõõmsam riik Portugal keeras vindi kohe tõsisemaks ja võttis luubi alla abielusisese vägistamise. Kohe filmi alguses põgeneb naine kodust ja algatab enda mehe vastu vägistamissüüdistuse. Mees on muidugi peaprokuröri poeg, mistõttu kõik tundub lootusetu. Film on kaks tundi pikk, millest viimane tund sisaldab kohtuvaidlust, mis kulgeb samas väga kiirelt. Lõpuni ei saa täpselt aru, et kellel nüüd õigus on ja kas ja kellele nüüd liiga tehakse.

Lõpptõdemusena peab mainima, et abiellumine on halb ja üleüldse hoidke vastassugupoolest eemale.



Mõnumeeter: näeb rindu! See pole vägistamisstseen, seda stseeni filmis polegi.

Valumeeter: kohtuistungil räägitakse vägistamisest.

Ajumeeter: miks inimesed üldse abielluvad!?



"Hüvasti, NSVL" - Eesti



Järgmisel nädalal esilinastub ka see Eesti film, mille tegevuses on ingerisoomlane Eestist, kes kannab pioneerirätti ja ei saa väga hästi aru, mis tuuled 80ndate lõpus Eestis valitsevad. Teda huvitab pigem naabritüdruk, selline võimekas tšetšeenineiu. Esimese hooga ei saagi aru, et kas tegu on väikest ajumahtu nõudva sotsromantikaga stiilis „Sangarid“ või mitte.

Õige vastus on, et mitte, vaid lihtne ja armas lugu esimesest armastusest. Ka kohati väga naljakas lugu. Ilmselt väga palju vaatajaid ei teeni, aga Pääru ja Tõnu Oja on väga priimad.



Mõnumeeter: armastusest küll, aga väga viisakas.

Valumeeter: neiul lastakse kogemata üks silm pimedaks. Muus osas ka kakeldakse.

Ajumeeter: esialgu on segadus, siis on kõik hästi.



"Hirm" – Bulgaaria



See on vist esimene põhiprogrammi film, mida ma vaatasin? (Pärast üle lugedes selgus, et suisa kolmas, aga esimene, mida ma kinosaalis vaatasin.) Ühesõnaga filmi eel tuli kohe Q ja A voor, mille puhul ma suurt midagi aru ei saanud, sest filmi produtsent pani roppu aktsenti ja ma mängisid Angry Birdsi. Filmi peategelane on daam Slavka, kes on selline Bulgaaria Frances McDormand, kelle mees on surnud, kes elab trööstitus väikelinnas, kus kellelgi pole tööd ja üleüldse on kõik paha.

Aga neil on vähemalt kedagi süüdistada, sest vahepeal jooksevad sealt läbi mõned Saksamaale suunduvad pagulased. Linnas pole nagunii kellelgi raha, aga kui pagulane läbi jookseb, siis saab kohalik poliitik öelda, et „Meil pole endalgi süüa, aga nüüd tulevad nemad ja söövad meid paljaks!“



Slavka elu läheb täiesti pea peale, kui ta läheb metsa jänesejahile, aga tabab sealt neegri. Sa vaata pilti! Selgub, et Malist pärit põgenik polegi mingi saadanasigitis, vaid oskab tööd ja on muidu ka tore mees. Aga muidugi ülejäänud õnnetu linn ei saa sellest aru, sest muidugi on nende vaesuses süüdi just seesama must mees. Ja mis kõige hullem – algul võtsid nad meilt töö, aga nüüd hakkavad meie naisi ka veel panema! Varsti tulevad ja panevad meid ennast ka.



Film on väga-väga naljakas. Kohas, kus öeldi „in restroom there is a shit, but that comes from our heart“ ajas saali kõverasse. Muidugi oli filmi juurest puudu konservatiivide kommentaar, et kuidas selline pagulaspropaganda meid paljaks teeb.



Mõnumeeter: Slavka seisis paljalt kaamera poole. Seljaga.

Valumeeter: keegi viskab Slavkale kiviga vastu pead. Veidi kakeldakse ka.

Ajumeeter: hehee, naljakas film oli. Hea ka.