PÖFFi-RADAR | 1. nädal – kõige naljakam Eesti film ja üsna tühjad saalid 

Mida p*tsi te tahate? Fizzi või? Ühesõnaga sai PÖFF lahti löödud Eesti uue filmiga "Kratt". Lavastajaks see jorss, kes tegi ka Tulnuka, mis on siiani kõvasti one-liner'eid toonud. Eks toob sedagi. Nagu see esimene lause siin lõigus. Tüütud lapselapsed lähevad vanaema juurde väikelinna, aga kuna on igav, siis teevad krati. Kratt aga kukub vanaemale peale ja vanaema pähe lendab vikat. Ja, noh, hakkab siis ise kratiks.

Kratti filmi saab vaadata samasuguse hämminguga, nagu peategelane vaatab enda vanaema, kellel on vikat peas kinni. Foto: PÖFF

Mõnumeeter: vanaprouale tehti vist mullivannis miskit vee all. Anti veel mõista kummalisi seksuaalse alatooniga asju, näiteks helikopterit tegev vallavanem.

Valumeeter: vanamammile kukkus vikat pähe kinni. Pahad opositsionäärid tükeldati.

Ajumeeter: kui pärast filmi lugesin, et juttu oli AI pealetungist, siis tegin AAAA.



"Enfant Terrible" – Saksamaa



Sakslaste "Enfant Terrible" oli sedakorda valitud avafilmiks, mis kindlasti filmikorüfeedel ajab kõik kikki, sest filmis oli mängitud tegelaste sugudega, kõik toimus teatrilaval ja üleüldse oli kõik kunstiliselt ilus. Muus osas räägiti jauravast joodikkiimlasest, kes oli muuhulgas tavaelus üliandekas filmilavastaja Rainer Werner Fassbinder, kelle elu keerdkäigud võeti ilusti lahti.

Muus osas joodi, kepiti, joodi veel rohkem ja tehti veel rohkem narksi. Vahepeal ka karjuti ja tehti muud kunstilist. Film on pea kaks ja pool tundi pikk.

Koledate vuntsidega mees joob, seksib ja teeb filme - Enfant Terrible. Foto: PÖFF

Mõnumeeter: mehed seksisid omavahel.

Valumeeter: peategelasel valutas pidevalt rinnus, lisaks kakeldi vahepeal.

Ajumeeter: kui joodu lälisemine välja arvata, siis miski ajudele ei hakanudki.



Mephistopheles – Eesti



Täpselt samamoodi lällas peategelane Linnar Priimägi filmis Mefistofeles, mis tiksus umbes tund aega, aga selle jooksul tarbiti konstantselt alkoholi. Manfred Vainokivit hoiatab filmis end põhja joonud dokumentalist Edvard Oja regulaarselt, et ega ta Linnarist pilti ette ei saagi, aga lõpuks ei saanudki. Justkui peaks olema tark mees, aga konjakit läheb sitaks ja keel on väga-väga pehme.

Samas on tema räntimised suhteliselt naljakad ja tema kõne Sveti kohta on lahe. Muus osas täitsa nitšekas Eesti värk.

Ilma koledate vuntsidega mees joob ja osaleb filmis, räägib seksist ka. Mephistopheles. Foto: PÖFF