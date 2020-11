"Tähelepanu, kellel teil on armsad kodud, suvekodud või talukohad Setomaa/ Võrumaa piirkonnas! Vargad ja rüüstajad tegutsevad! Meie pere talukohta Setomaal, Meremäe vallas nende kätetöö tabas. Külastage oma kodu- ja talukohti, loodame väga, et nende pikad näpud ei ole sinna ulatunud. Me otsime teid, vargad!" kirjutab Kati Facebookis talu kohta, mis oli kuulunud tema vanaemale.