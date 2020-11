Elizabeth II ja prints Philip tähistavad täna 73. pulma-aastapäeva! 

The Guardiani teatel on 94aastane kuninganna ja 99aastane Edinburghi hertsog jäädvustatud Windsori lossis, kuhu nad eriolukorra ajaks on taandunud. On sümboolne, et Elizabeth II kannab krüsanteemikujulist safiir- ja briljantprossi, mis ilutses tema rinnas nii tema mesinädalate fotodel kui ka 2007. aastal peetud briljantpulmade fotodel.