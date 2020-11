KUULA! Stefani uus singel räägib sellest, mis tegelikult maailmas toimub 

Stefan on „Let Me Know“ laulu proovinud varasemalt paaril korral ka oma kontsertidel esitada ning just sealt tulnud fännide tagasiside on üheks suureks põhjuseks, miks ta just sellest loost otsustas oma järgmise singli teha. Lõplik ajend oli siiski hetkeolukord maailmas ja sõnum, mida lugu edasi annab.