Jaagup Kreem: ma ei loe netikommentaare, sealt ei tule midagi head 

"Künagi küll, see oli veel üheksakümnendatel, olin umbes 25aastane, siis keegi oli kuskil öelnud, et Jaagup on ju saatanaga kokkuleppe teinud, et ta ei jäägi vanaks," meenutab Jass ja ütleb, et see käis ikka naljaga pooleks. "Õnneks ei ole keegi seepeale lahti lasknud juttu, et ma endale imikute ver süstiks või midagi sellist."