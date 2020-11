Saund Rokkar Holden „Bonne“ Laamann koroonakriisist: see aasta on hea võimalus jõuluostud tegemata jätta Toimetas Mondela Urbala , täna, 20:22 Jaga: M

Holden „Bonne“ Laamann Foto: Erlend Štaub

Paar nädalat tagasi haigestus ansambli Pedigree solist Holden Laamann koroonaviirusesse. „Maitsemeeled kadusid ära. See oli esimene sümptom millest sain aru, et midagi on valesti,” räägib Laamann veebivahendusel „Duublis”.