25 AASTAT POMMINTERVJUUST: millised olid Diana skandaalsed paljastused? Triin Tael , täna, 18:38

PISARAD JA TROTS: Diana pihtis teleintervjuus, et pärast abielu purunemist ei tundnud ta enam kuningakoja toetust. „Olin nüüd Walesi printsi lahutatud naine, olin probleem, olin kohustus.“ Ta tundis, et talle loobitakse kaikaid kodaratesse – kirjad läksid kaotsi, välisreisid blokiti. „Häda oli selles, et ma keeldusin vaikselt lahkumast. Ma võitlen lõpuni, sest mul on oma roll täita ja kaks last üles kasvatada!“ Foto: Vida Press

„No meid oli selles abielus kolm, nii et läks natuke kitsaks!“ 20. novembril 1995 põrmustas printsess Diana teleintervjuus oma eksmehe kroonprints Charlesi ja tema armukese Camilla ning kogu kuningliku pere. Abielu purunemine, depressioon, ennasthävitav käitumine – ükski Briti kuningakoja liige polnud eales sellise pihtimusega üles astunud. Kurikuulsa usutluse järellained tormlevad tänini.