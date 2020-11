Saund Eesti NSV ametnikelt uue nime saanud Laimi Sprogis: filharmoonia juhtkond ütles, et minu pikka läti nime ei suuda eestlased hääldada Aigi Viira , täna, 21:00 Jaga: M

EMA POOLT EESTLANE, ISA POOLT LÄTLANE: „Kui lähen Riiga, ütleb vend alati, et tuleb see eestlane, kes suure aktsendiga mökutab ja kokutab,“ räägib lauljanna Laimi Sprogis, et Eestis elades kipub tema läti keel rooste minema. Foto: Erakogu

Eesti lavadele astunud noort lauljannat Laimdota Sprogist hakati ühtäkki nimetama Laimiks. „Filharmoonia juhtkond ütles, et seda pikka läti nime Laimdota ei ole vaja, sest keegi eestlastest nagunii ei suuda seda hääldada,“ naerab eesti-läti segaperes võrsunud lauljanna Laimi Sprogis. „Öeldi, et paneme nimeks Laimi ja kogu moos – ei ole vaja seda pikka jura kuulutusele trükkida!“