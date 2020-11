PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 21. november 

Uued huvitavad vastassoost isikud satuvad su teele ning võivad lahvatada tugevad tunded. Samas oled küllaltki idealistlik ning unistad rohkemast, kui tegelikult võimalik on.

Oled pealtnäha rahulik, kaaslaste suhtes vastutulelik ja mõistev - teistel on meeldiv sinuga koostööd teha. Ent nad ei märka, mis toimub sügaval sinu hinges.

Sul on hea olla siis, kui tunned, et meeldid inimestele, kes sind ümbritsevad. Igasugused vastasseisud, vaidlused ja konfliktid on sulle vastumeelsed ja väsitavad.