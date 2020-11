PÄEVAHOROSKOOP: reede, 20. november 

Kui sul on soov rahalist seisu parandada ja sissetulekut suurendada, siis tuleb sul aru saada, et ainult unistamisest ja soovimisest ei piisa. Tuleb tööd teha, väsimatult ja süsteemselt.

Loota on, et saad oma asjadele keskenduda, väliseid segajaid on vähe ning pommuudised sind täna tabada ei tohiks. Valmistu selleks, et rahutuid perioode on veel ees.