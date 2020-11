VAU! Mihkel Raud teenib 10 000 eurot kuus: ma ei kurda 

"Jah, mulle meeldib selline elustiil. See on antud hetkel ka vältimatu, ega mul rohkem variante pole," selgitas Raud saates, et kohtub perega vaid 48 tundi kuus ning tänu mitmele erinevale tööle, on tal sissetulek suur. "Eestis on mu töö, pere elab Ameerikas ja nii see käib. Ma ei väida, et see jääb alatiseks nii, aga praegu küll."