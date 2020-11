Endine kuulsuse kummardaja Chris Kala: keegi meist pole unikaalne ükssarv 

Tema sõnul erinevalt sellest, mida koolis õpetatakse, ei valmi enamik asju siin elus ainult üksi tegutsedes. “Jah, üksinda on ka võimalik väga palju saavutada, kui sinus on suur ambitsioon, kuulikindel visioon, vankumatu järjepidevus, meeletu tahtejõud, südikus ja töökus. Aga olen õppinud seda, et koos tehes saavutab palju rohkem ja palju kiiremini,” selgitab ta, miks tänab nii raamatu lugejaid, koostööpartnereid kui ka olulisi inimesi oma elus.