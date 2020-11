Tuntud rannavõrkpallur tunnistas, et teda on „Maskis laulja“ saatesse lausa kahel korral kutsutud 

"Mina võiks minna vabalt, aga lihtsalt ei ole aega seda teha. See aasta tegelikult oleks olnud, aga kogu see süsteem on nii keeruline." sõnas Vesik, et kes teab, võib-olla peidab ta end järgmine aasta ühe maski alla.

Kolleegid tögasid, et keegi ei tea, kes see Rivo Vesik on, mispeale vastas Vesik, et Kristjan Jõekalda on tema väga hea sõber. "Toomas Uibo, väga hea laulja – paljud Eesti inimesed teda teavad? See ei olegi selline saade, seal ei peagi keegi teadma," selgitas Vesik ja lisas, et kuigi ta saadet ise ei vaata, meeldib talle see väga.