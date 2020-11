Chris De Burghi tütar sai pärast 14 raseduse katkemist kaksikud! 

Rosanna on avameelselt rääkinud oma viljakusprobleemidest: ta on üle elanud 14 raseduse katkemist. Mullu novembris said Rosanna ja Wes tänu surrogaatemale tütar Sophia vanemateks - arstid olid Chris De Burghi tütrele öelnud, et see on tema jaoks parim võimalus emaks saada.