PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 19. november 

Palju õnne, Skorpion! Algaval eluaastaringil on sul palju energiat. Leia õige koht, kuhu see suunata, ehita midagi üles ja hoidu lammutamisest! Raha- ja äriasjus on häid võimalusi, kui oled töökas ja suudad süveneda, kasutad need edukalt ära. Tähelepanu vajavad ka lähedased. On hetki, mil pead valima töö ja kodu vahel.