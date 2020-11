Hurraa! Teleajakirjanik Heelia Sillamaa sai emaks: olen valanud pea iga päev õnnepisaraid 

"Me ise just mõtlesime paar päeva enne, et näe pojal on võimalus sündida maagilisel kuupäeval 11.11. See pidi ju õnne tooma," sõnab Heelia, kuid siiski otsustas pisipoeg juba iseloomu näidata ja tuli siia ilma hoopis kurikuulsal 13. ja reedel. "Aga see on ainult positiivne, tõestab, et 13. ja reede saab ka elu kõige ilusam päev olla."

Pisipoeg sündis Tartus ning õnneks sai lapse isa nii sünnitusel kui hiljem ka palatis toeks olla. "Ma olen nii tänulik selle eest, sest ma olen ka alati olnud seda meelt, et mis see üksinda sünnitamine ära ei ole, aga ilma elukaaslase toeta oleksin ma endiselt vist täielikus šokis. See on ikka nii oluline, et pärast nii rasket ja emotsionaalset sündmust on sul kõrval inimene, kes aitab sellest kõigest taastuda."