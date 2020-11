Inimesed Janno Põldma: „Euroopast soovitati, et Lotte peab olema algul upsakas ja negatiivne tegelane, kes alles filmi käigus ümber kasvab.“ Jaanus Kulli , täna, 18:16 Jaga: M

LOTTE JA ÜKS TEMA RISTIISADEST: Janno Põldma on veetnud Lottega koos enam kui kümme aastat, mille tulem on kolm täispikka animeeritud Lotte-filmi. Foto: Merilin Ulm

7. novembril oma 70. sünnipäeva tähistanud animaator, kirjanik ja dramaturg Janno Põldma tunnistab, et on tänu filmimaailmale seisnud silmitsi olukordadega, milliseid poleks tavainimesena kunagi kogenud. Üks eredamaid hetki oli ööl vastu 26. augustit 1991, kui ta sai Reykjaviki filmifestivalil „Nordic Light“ koos kolme kolleegiga teada, et Island on esimene riik, kes tunnustab Eesti taasiseseisvumist. Seda infot oli tol ööl veel väga vähestel. „Jõime öö otsa rummi, aga hommiku ootamine tasus ennast kuhjaga ära,“ ütleb Janno.