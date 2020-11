Saund Eurovision kehtestab seoses koroonaviirusega uue reegli Toimetas Triin Tael , täna, 16:36 Jaga: M

Ahoy hall Rotterdamis, kus tänavu ära jäänud lauluvõistlus järgmisel aastal toimuma peaks. Foto: Reuters/Scanpix

Eurovisioni korraldajad on kinnitanud, et järgmise aasta lauluvõistlus toimub igal juhul. Kindlustamaks, et kõik osalejad saavad oma konkursilaulu esitada, kehtestati Eurovision.tv teatel uus põhimõte.