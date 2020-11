Johan Randvere ulatas terekäe koroonapositiivsele: mind päästsid mask ja kätepesu! 

Randvere sõnul on kurb, et siiani on inimesi, kes maski kandmisesse ei usu ja keda see häirib. „Kahjuks on mul sõpru, kes on saanud selle viiruse ja mõned on ka päris karmilt seda läbi elanud. Kümme päeva 38kraadist palavikku – väga karm."

Mask kui kilp

Randvere ütleb, et kui ta muidu teiste inimeste ellu nina ei pista, siis maski kandmise vajadust tahab ta aga kõigile rõhutada. „Näiteks kui keegi tahab kuskil abielluda, siis ma tõesti arvan, et see on nende enda otsus. Aga seda ma tahaks küll, et inimesed maski kannaks,” sõnab Randvere. Ta toob välja ka mõned plussid. „Sa saad teha seal all ükskõik, mis nägu ja keegi ei julge sulle lähedale tulla. See on väga-väga mõnus.”

Reigo Ahven mõtiskleb, et maskidest on kõige rohkem kasu siis, kui seda kannab üle 80 protsendi inimestest. „Tegelikult mask ju kaitseb teisi ja kui kõik kannavad maski, siis on kõik hoitud. Nii kui keegi otsustab mitte maski kanda, siis see tegelikult paneb ka kõik teised ohtu,” arutleb Ahven ja lisab, et tema džässiklubis on maski kandmine kohustuslik. „Proovime ikka teha nii, et kõigil on maskid ees ja aru saada, et see on meie standard. Ma isegi ei saa aru, miks inimesed ei ole nõus sellist väikest liigutust tegema,” märgib mees nördinult.

Inimene harjub kõigega

Anne Veski jaoks on põhjustanud maskide taha varjumine ka keerukaid situatsioone. „Ma ei tunne enam lava taga pimedas inimesi ära, kui kõik tulevad mustades maskides vastu. Ma lihtsalt ei tea, kellega ma räägin,” tunnistab popstaar.

Randvere sõnul oli tema lätlannast sõbrannal Madridis kontsert, kus kõik esinejad kandsid maski. „Ainuke asi, millest ma aru ei saa, on see, et mida puhkpillimängijad tegid – nad ei saa ju hästi puhuda, kui mask ees on,” räägib pianist naerdes.