Kim Wilde tähistas 60aastaseks saamist meigivaba selfiga 

Oma kodumaal Ühendkuningriigis oli Kimil veel seitse esikümnesinglit, kuid edetabeli tippu ei jõudnud neist ükski. Kuid Wilde'i tõlgendus Motowni palast "You Keep Me Hangin’ On" troonis 1986. aastal USAs Billboardi edetabeli esikohal.