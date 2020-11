JÄRJEKORDNE PETUSKEEM! Anne Veskile tehti Facebookis libakonto, mis lubab registreerudes suurt rahasummat. Anne: ärge jumala eest kuhugi vajutage! 

"Olen kursis, minu tähelepanelik sõbranna helistas, et kuule siin on nüüd üks suur jama lahti ja siis ma lõin Facebooki lahti ja tuli välja, et tõesti keegi on välja kuulutanud konkursi. On tehtud, jah, libakonto. Ma ise ausalt öeldes sinna lingile ei ole julgenud vajutatagi, jumal teab, mis juhtub," tunnistab Anne Õhtulehele.

"Panime oma ametlikule Facebooki lehele kirja, et see on fake ja, tark nagu ma olen, Facebookis on selline koht nagu "teata libakontost". Seda ma tegin ka," on superstaar esimesed sammud libakonto elimineerimise suunas astunud.

"Tegime seda mida oskasime, rohkem ma ei oskagi midagi ette võtta, kui ainult teavitada inimesi, et see on kõik vale ja ärge jumala pärast kuhugi vajutage! Pärast satub keegi lõksu ja seda pahandust veel vaja. Olgem valvsad, nagu öeldakse, terved ja valvsad!"

Facebookist leiab Anne Veski nimelise konto, mille profiil näeb tõeliselt reaalne välja – seal on hulganisti postitusi, mis tehtud isegi 2019. aastal. Lisatud on pildid, mida Anne ka oma ametlikul Facebooki kontol jaganud on. Teravamal vaatlemisel saab aga selgeks, et möödunud aastast pärit postitused on tegelikult lisatud tänase päeva jooksul.

Anne Veski libakonto Facebookis Foto: Kuvatõmmis/Facebook

Petuskeem lubab, et kui end veebilehel registreerida, võib inimene võita 1000 eurot. Petturid on läinud lausa nii kaugele, et postituse kommentaarides küsib justkui üks inimene abi registreerimisel ning jagab lõpuks kuvatõmmist sellest, kuidas talle võidetud 1000 eurot üle on kantud. Loomulikult on see kõik üks suur vale.