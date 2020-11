JÄRJEKORDNE PETUSKEEM! Anne Veskile tehti Facebookis libakonto, mis lubab registreerudes suurt rahasummat 

Facebookist leiab Anne Veski nimelise konto, mille profiil näeb tõeliselt reaalne välja - seal on hulganisti postitusi, mis tehtud isegi 2019. aastal. Lisatud on pildid, mida Anne ka oma ametlikul Facebooki kontol jaganud on. Teravamal vaatlemisel saab aga selgeks, et möödunud aastast pärit postitused on tegelikult lisatud tänase päeva jooksul.

Anne Veski libakonto Facebookis Foto: Kuvatõmmis/Facebook

Petuskeem lubab, et kui end veebilehel registreerida, võib inimene võita 1000 eurot. Petturid on läinud lausa nii kaugele, et postituse kommentaarides küsib justkui üks inimene abi registreerimisel ning jagab lõpuks kuvatõmmist sellest, kuidas talle võidetud 1000 eurot üle on kantud. Loomulikult on see kõik üks suur vale.

Anne Veski libakonto Facebookis Foto: Kuvatõmmis/Facebook

Tänavu maikuus kirjutas Õhtuleht, et Eesti lauljatarid Elina Born, Synne Valtri ja Merlyn Uusküla on rinda pistnud petuskeemidega, kus nende nägu ja nime kasutatakse võltsreklaamides. Liis, Synne ja Elina olid segatud kaalulangetuspreparaate reklaamivatesse libareklaamidesse.