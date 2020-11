Suri Michael Jacksoni plaatidele ainulaadse kõla andnud mees 

Jacksoni omaaegne produtsent, legendaarne Quincy Jones nimetab oma järelehüüdes Swedieni muusikatööstuse parimaks heliinseneriks. "Ma ei kujutanud üle 70 aasta ettegi, et võiksin salvestama minna teadmiseta, et Bruce on puldis."

Jones ei pane imeks, et igas klubis, kus ta enam kui neljakümne aasta jooksul igas maailmaotsas käinud on, kõlab kesköötunnil "Billie Jean", "Beat It", "Wanna Be Starting Something" või "Thriller". "See on geniaalse Bruce Swedieni teene, ja kuulen veel nüüdki, kuidas artistid teda matkida püüavad."