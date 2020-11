Ansambel Miljardid andis välja stuudioalbumi, mis on tabav kommentaar tänasele maailmale 

Albumit esitleb bänd kahe kontserdiga detsembris - 15.12 Eesti Rahva Muuseumis Tartus ning 18.12 Alexela Kontserdimajas Tallinnas.

“Leppisime kokku, et see album saab olema mängulisem, julgem, vabam, otsekohesem. Ilma valehäbi tundmata, vähem filtreeritum,” lisab trummar Kristjan Kallas. “Läbivaks jooneks on ikka universaalsed teemad, suhted ja elu ning sina ise selle kõige keskel.”

Miljardite bassist Peedu Kass sõnab: “Ma ei ole kunagi ühtegi albumit nii kaua teinud. See oli juba omaette väga nõudlik ja õpetlik, sest tulles jazzimaailma taustast (kus sageli keskendutakse ühe erilise hetke jäädvustamisele) oli seekordne pikk, kaalutlev, analüüsiv, ringitegev, ümbermõtlev, põhjalik, süvitsiminev, selgeksvaidlev, väljapigistav protsess omaette väljakutse. Näiteks loo „Vajun“ algmotiiv oli valmis juba enne „Kunagi läänes“ albumi salvestust ja vahepeal valmisid temast mitmed tööversioonid. Nüüd panime talle koos punkti. Tänu selle plaadi tegemisele kasvasime bändiga rohkem kokku. Ma arvan, et jääme seda protsessi veel isekeskis pikalt meenutama kui väga õpetlikku kasvamise aega.”

“Võiks öelda, et alguses ei saanud vedama ja pärast ei saanud pidama,” kirjeldab plaadi valmimise protsessi kitarrist Raul Ojamaa. “Kindlasti on siin palju meie rokijuurte meenutamist. Mitte selle pärast, et “vanasti oli muusika parem, kui olid päris pillid” vms, vaid et see mõjus meile vabastavalt nii enda kui ka teiste ootuste suhtes. Ma loodan, et meie looming kõnetab kuulajat ja inspireerib teda nii tööl, kodus, kui ka puhkehetkel.”

Albumilt “Ma luban, et ma muutun” leiab kuulaja üheksa eestikeelset lugu. “Eesti keel on minu meelest huvitavam, vähemuses on oma võlu ja jõud,” ütleb Marten Kuningas. Visuaalselt täiendab Miljardite muusikat Helmi Arraku ja Riina Varoli sürrealismimaiguline kujundus.