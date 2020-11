Pornolegend Cicciolina saab kõrge auhinna 

"Cicciolina on rahvusvahelise superstaari kehastus," seletab Pornohubi asepresident Corey Price New York Postile. "Tema elus ja pärandis ristuvad kunst, mood, poliitika ja porno."

68aastane pornolegend avaldab lehe veergudel kõrge tunnustuse üle heameelt. "See on suurepärane näide vana ja uue pornomaailma kohtumisest. Fakt, et mind tunnustatakse nagu toona ühe ajastu sümbolina, ja veel pornotööstuse enese sees, on tohutu au. Porno on kunst!"