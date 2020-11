Beebilõusta elukaaslane avab ilusalongi: kosmeetikut peaks külastama nii naised kui mehed 

Salongi ehitusele pani Ingrid ka ise käe külge. „Salongi ehitus läks väga hästi. Kõige rohkem pean tänama oma elukaaslast ja enda venda. Kolmekesi me selle valmis ehitasimegi. Ruumid olid muidugi juba alguses head ja korralikud, otseselt mingit lammutustööd tegema ei pidanud, küll aga korralikult värskendama. Tegelikult kõik veel täiesti valmis ei olegi: veel on pisiasju, mille kallal veidi tööd teha,“ ütleb ta.

„Salongi ehitus läks väga hästi. Kõige rohkem pean tänama oma elukaaslast ja enda venda. Kolmekesi me selle valmis ehitasimegi," ütleb Ingrid. Foto: Erakogu

Ingridi sõnul peaks kosmeetikut külastama nii naised, kui mehed. „Raske on öelda, kui tihti võiks keegi kosmeetikut külastada, sest kõik oleneb naha seisukorrast. „Seega esimesel külastusel tehakse näonaha analüüs ja pannakse plaan paika, probleemse naha puhul oleks tihti vaja teha hoolduste kuur, mis on üldiselt iga kahe nädala tagant. Normaalse naha puhul võiks kosmeetikut külastada korra kuus. Ilusa ja hea naha korral ongi oluline selle olukorra säilitamine, tuleb valida õiged nahahooldustooted ja külastada regulaarselt kosmeetikut. Ei tasu jääda ootama probleemide tekkimist, et neid siis parandama hakata. Lihtsam on hoida seda, mis hästi on!“ sõnab ta.

„Kindlasti number üks iluviga on endiselt kulmud. Liiga palju näeb tänavapildis naisi, kes oma kulme valesti hooldavad või joonistavad. Teiseks on on valesti valitud nahahooldustooted – probleemide ilmnemisel piisab tihti vaid valede toodete välja vahetamisest, selleks oleks aga mõistlik konsulteerida professionaaliga,“ arvab Ingrid. „Suurim ilutrend hetkel on kindlasti püsimeik. Kõigil on pidevalt kiire ja aeg on raha, püsimeigiga hoiab palju aega kokku enda meikimise arvelt.“