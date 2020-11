Inimesed EESTI AINSAD HEAOLUMEISTRID! „Isegi abivajajad ei uskunud alguses, et selline amet on olemas.“ Geidi Raud , täna, 07:30 Jaga: M

TÖÖPÄEV VÕIB ALATA: Anni ja Tarvi ei pelga akutrelli ega redelit. Foto: Aldo Luud

Vaid kaks noort inimest – Anni Aulik (28) ja Tarvi Kivipõld (24) – on saanud märkida Facebookis uhkusega oma ametinimetuseks heaolumeister. „Ilmselgelt tuli kõigil sõpradel ja tuttavatel seda kuuldes naeratus näole ning tekkis küsimus, et mis amet see veel on,“ kirjeldab Anni.