TV3 uus ilmatüdruk Karmen: põhiline on ilus naeratus 

„Mu kõige suurem roll oli seriaalis „Pind”. Lisaks olen näidelnud ETV sarjas „ENSV”," kirjeldab neiu. Sellele vaatamata on tal ilmatüdruku ametisse astumise ees pisike hirm. „Seal on see hoopis teistmoodi, kui näideldes. Ma pean otse kaamerasse vaatama ja rääkima oma juttu. See töö nõuab nii süvenemist kui ka head huumorisoont,” hindab Karmen.

„Suurim ootus on see, et saaksin areneda ja (lasta end – toim.) kaamera ees täielikult vabaks. Selle nimel ma praegu töötangi,” räägib neiu ja lisab, et iga päevaga on tunne järjest paremaks läinud.

Naerata nüüd jälle sa!

Ilmatüdrukuks soovitasid tütarlapsel kandideerida tema lähedased. „Nende jaoks ei olnud üllatus, kui ma selle koha sain – kõik olid väga toetavad."

Valituks osutudes hakkas tulevane ilmatüdruk huvi tundma ka oma eelkäijate teleesinemise oskuste ja kehakeele vastu. "Jälgisin, kuidas nad rääkisid ja keha hoidsid või kui säravad nad on olnud.” Karmeni sõnul soovitas telekanal ilmateadustajatel ka välismaa uudiseid jälgima hakata. „Ameerikas on ilmateade väga suur asi ja sellele pannakse tohutult rõhku.”

Konkurents oli kõva