GALERII | DJ HEIKI ARMUVALU SAI FILMILINDILE: naine aeles restoranis „võõra tondiga" 

Režissöör Eret Kuusk kirjeldab, et muusikavideo süžee on konkreetne. "See räägib hüljatud mehest Heikist (DJ Heiki), kelle naine (Girl Cola) on kodust ootamatult jalga lasknud. Murest murtud mees hakkab naist kõigist pealinna baaridest otsima ja leiab ta lõpuks restoranist Kaseke mingi võõra tondi embusest," räägib Kuusk ja lisab, et muusikavideos on ühte patta pandud põnevus ja romantika.