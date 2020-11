PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 18. november 

Suhtumine on selline, et enne lõbu ja alles siis töö. Ennast pettes leiad vabandusi, miks kohustuste täitmist edasi lükata või mõne kaaslase kaela veeretada.

Tööelu on pingeline, sulle tundub, et koormus on suurem, kui sa kanda jõuad. Võta aeg maha ja mõtle, kas su tähelepanu on kõige olulisemale suunatud?