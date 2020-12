„PUUDUTA MIND“ 162. SAADE | Naerujooga spetsialist Helje Kasearu: õpi naerma ka siis, kui tuju on kehv 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on naerujooga spetsialist Helje Kasearu.

Mis on naerujooga?

Tänapäeval on inimestel palju pingeid. Hea meetod stressi ja pingete maandamiseks on naerujooga, mida saab teha erinevatel üritustel ja koosviibimistel. Naerujooga on tehnika, mis võimaldab südamest naerda, ilma et peaks mõtlema sellele, kas situatsioon on naljakas või mitte.

"Grupis loome naeru teadlikult ja naerame põhjuseta ja see on jõukohane kõigile, lastest eakateni," selgitab Helje. "Nii avastame oma lapseliku vaimu ja mängulise suhtumise ning lülitame selle igapäevaellu. Koos naermisel tekib eriline side, mis aitab üksteist paremini mõista ja seob meeskonna."

Saates räägime lisaks:

Kuidas toimub naerujooga grupis ja näitame ette ka.

Mis on juhitud lõdvestus, maandamisharjutused, ümisemine?

Kas me saame treenida oma keha ja meelt naerma?

Miks osaleda naerujooga seanssidel?

Kas naermine parandab tõepoolest tervist?

Kas naerujoogal või -teraapial on ka vastunäidustused?

