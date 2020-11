„PUUDUTA MIND“ 161. SAADE | Bioenergeetik Andrus Allikveer: mobiiltelefon saastab inimest energeetiliselt, muutke ise selle vibratsioone 

"Energeetilise mõjutuse tunneb igaüks ära," väidab bioenergeetik. "Kõigepealt tunned, et oled nagu vati sees, pilves, hallis massis, sul tekivad söömatuurid, sest keha ei suuda omastada toidust vajalikku energiat ja sellest on kogu aeg puudus. Oled võõra energia poolt kaaperdatud, kui ajad mitte omi asju, mille kohta võid mingi aja pärast öelda, et see pole ju üldsegi minu rida. Sa ei mõista, miks poodi minnes teed nimekirja, aga tuled koju hoopis teise kraamiga," toob Andrus mõningaid näiteid energiareostuse kohta.

Energeetiline saastatus on kõikjal, sest meid ümbritsevad lisaks mobiilidele ka telerid, kodumasinad. Nähtamatud raadiolained on kõikjal meie ümber, väsitades inimest. „Minge kaubanduskeskusesse ja seal mõned tunnid olles tunnete väsimust, mõtted on hajevil, tuju läheb halvaks - see kõik on märk energeetilisest saastatusest," on Andrus veendunud. "Olles teadlik sellest kõigest, on võimalik saada abi, muuta oma elu ja suhtumist. Võimalik on muuta isegi mobiiltelefoni vibratsioone. Mida targem on telefon, seda rohkem ta salvestab infot ja see info saastab inimest energeetiliselt. Mida vähem seda kasutada, seda parem."