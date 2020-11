Rahva valitud ilmateadustaja Britta: uhked vanavanemad annavad mulle igal õhtul tagasisidet 

„Seitsmesed uudised” palkasid enda tiimi kolm uut ilmateadustajat, kellest ühe said välja valida televaatajad. Õnnelik rahvahääletuse võitja Britta hindab, et uues töös midagi keerulist pole, aga kaamera ees seista on veel veidi pingeline. „Aina paremaks läheb tunne. Vanavanemad istuvad nüüd uhkelt teleka ees ja igal õhtul, kui mind vaatavad, helistavad ja annavad tagasisidet,” räägib neiu.

Britta lisab, et kui ta kogemata puterdab või mõned sõnad sassi ajab, hakkab ta naerma ja üleliia ei muretse. "Kõik on oodatust parem – kolleegid on mõnusad ja kõik sujub.”

Küll aga olid Britta jaoks rasked katsed. Ta kirjeldab, et ilmateadustajaks kandideerijad pidid koostama ise ilmateate ja selle pähe õppima. „Hästi keeruline oli see, et eelnevalt ei olnud mingit koolitust ega teadmisi. Stuudios oli veel lisaks mitu inimest, kes meid vaatasid ja õpetussõnu jagasid, see oli väga pingeline. Väga-väga keeruline oli mäletada seal kohapeal oma teksti ja anda endast parim,” räägib naine.

Britta ütleb, et teletöötajate tagasiside on tema jaoks väga oluline. Ta on õnnelik, et vaatamata mitmetele erinevatele suunistele säilitatakse kaamera ees ka ilmateadustajate tõeline olemus. „Meie sõnu küll korrigeeritakse ja õpetatakse kehakeelt, aga kõige olulisem on siiski meie isikupära säilimine ja selles osas tuleb lihtsalt tööandjaga kuldne kesktee leida.”

Mõte televisioonis karjääri teha on Britta kuklas tiksunud juba pikalt, mistõttu ei kahelnud ta ilmateadustaja töökuulutust nähes hetkekski. „See tuli nii õigel ajal. Küll veidi ootamatult, aga siiski õigel ajal. See on telemaailmas täpselt paras töö, et jalg ukse vahelt sisse saada ja siit ainult suuremate sihtideni pürgida!”