Mart Sander oma uuest seriaalist: kõige huvitavamad on inimesed pingeolukorras 

Mart Sandri jaoks on 40ndad kõige huvitavam aeg. „Kõige huvitavamad on inimesed pingeolukorras ja see kuidas nad käituvad, kui kõik pöördub pea peale. Mida hullemat sa saad mõelda, kui see, et sa satud korraga vabast demokraatlikust riigist, totaalseks poliitiliseks litsiks riiki, kus sa pead ülistama ja armastama, seda kes sind vägistab,” tõdeb mees.

Sander lisab, et just seetõttu meeldib talle ka käesolev aasta ja võrdleb seda 40ndatega. „Me näeme asju mida me poleks näinud ette. See situatsioon, mis on meid vallanud ootmatult meie heaoluühiskonda, on väga võrdne sellega, kuidas käituda, kui sa enam ei saa hakkama, ei oska ega orienteeru.”